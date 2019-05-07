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Abe ve Trump telefonda görüştü

Abe ve Trump telefonda görüştü
Abe ve Trump telefonda görüştü

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore’nin son füze denemesi hakkında telefonda görüştü.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü telefonda görüştü. Japonya Başbakanı Abe, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmede Kuzey Kore'ye dair genel durumun ve son kısa menzilli füze denemesinin ele alındığını söyledi. Kuzey Kore'nin son füze denemesine dair detayların tespiti için Japon ve ABD'li uzmanların birlikte çalışacağını kaydeden Abe, Trump'ın ve kendisinin Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda varılan anlaşmanın hızlı bir şekilde uygulanmasının gerekliliğine inandığını vurguladı.

"Görüşmeye hazırım" 

Abe, Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşları sorununun çözümü için ön şartsız olarak Kuzey Kore lideri ile görüşmek istediğini de sözlerine ekledi.  

Burak Ersoy
 

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