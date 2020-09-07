İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Abi, kardeşi ve 2 yeğenini vurdu

Abi, kardeşi ve 2 yeğenini vurdu
Abi, kardeşi ve 2 yeğenini vurdu

Elazığ’da bir şahıs, aralarındaki husumetten dolayı evini basmaya geldiğini iddia ettiği kardeşi ve 2 yeğenini av tüfeği ile vurarak yaraladı.

Olay, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Sevenler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazi anlaşmazlığından dolayı Cem Ş., ikametini basmaya geldiğini iddia ettiği kardeşi Ahmet,yengesi Hatice ve 2 yeğeninin üzerine otomatik av tüfeği ile ateş etti. Saçmalar Ahmet Ş. ve 2 oğluna isabet etti. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kardeşini ve yeğenlerini vuran şahıs tüfeği ile karakola giderek teslim oldu. Yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin olmadığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Rıdvan Yeşilırmak

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.