İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Abisini pompalı tüfekle öldüren zanlı yakalandı

Abisini pompalı tüfekle öldüren zanlı yakalandı
Abisini pompalı tüfekle öldüren zanlı yakalandı

Düzce’nin Darıcı Mahallesi'nde abisini pompalı tüfek ile öldüren ve ardından firar eden zanlı, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Düzce'nin Darıcı Mahallesi 5791 Sokak'ta birlikte yaşadığı abisi Mevlüt A.'yı pompalı tüfek ile öldüren şüpheli Mehmet A., Darıcı Mahallesi Darıcı Sokak üzerinde suç aleti silah ile birlikte Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin abisini ortak mal ve tapuları gönül ilişkisi olan bir bayanın üzerine resmi olarak yapmasından dolayı çıkan tartışma sonucundan vurduğu iddia edildi. Şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

Ali Yıldız
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.