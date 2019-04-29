Abisinin evini yakmaya çalışan şahıs kayıplara karıştı

Olay gece saatlerinde Düzce Merkeze bağlı Akınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Akınlar Mahallesi 2659 sokakta ikamet eden E.K.'ye kardeşi B. K. saldırdı. Ardından sinirlerine hakim olamayan B.K., eli,ne aldığı benzin bidonunu ağabeyinin evinin etrafına ve balkonlarına boşalttı. Dışarıdan gürültü geldiğini duyan ağabey E.K. ve ailesi dışarı çıktı. Bu esnada ağabeyinin ve ailesinin dışarı çıktığını gören B.K. kaçarak kayıplara karıştı. E.K. ve ailesi ise evlerinin etrafından gelen benzin kokusu nedeniyle panik yaparak Polis ve İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ve İtfaiye ekipleri saldırgan şahıs ile ilgili olarak bilgileri aldıktan sonra İtfaiye ekipleri Saldırgan B.K.'nin benzin döktüğü yerleri ve evin balkonunu temizledi.

Polis, saldırgan B.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Selçuk Akyol