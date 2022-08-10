AB'nin Rusya'dan kömür ithalatı yasağı yürürlüğe girdi

AB'nin Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya'ya yönelik nisan ayında açıkladığı ve Rusya'dan kömür ithalatının yasaklanmasını içeren yaptırım paketi bugün yürürlüğe girdi. Böylece Rusya'dan kömür ve diğer katı fosil yakıtların satın alınması, ithal edilmesi veya AB'ye aktarılması yasaklandı.

AB'nin elektrik üretiminde kullanılan termal kömür ithalatının yüzde 70'ini Rusya sağlıyordu. AB ülkeleri, Rusya'dan 2020'de 41 milyon ton, 2021'de ise yaklaşık 52 milyon ton kömür ithal etmişti.

Enerji alanındaki yaptırımların ilki kömür alım yasağı oldu

Kömür ambargosu, AB'nin Rus enerji kaynaklarına yönelik yaptırımlarından ilki oldu. AB'nin Rus petrolünün ithalatına yönelik yasağının ise yıl sonunda yürürlüğe girmesi bekleniyor.