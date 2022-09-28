AB'nin Rusya'ya yönelik 8'inci yaptırım paketi hazır

Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki Luhansk, Donetsk, Herson ve Zaporijya'da düzenlediği sözde referandumların ve ilan edilen kısmi seferberliğin ardından AB, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar için harekete geçti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, düzenledikleri ortak basın toplantısında Rusya'ya yönelik hazırlanan 8'inci yaptırım paketinin detaylarını kamuoyu ile paylaştı.

Von der Leyen yaptığı açıklamada, ''Rusya tarafından zorla Ukrayna'dan alınan topraklarda düzenlenen referandumlar tamamen ihlaldir. Bunları kabul etmiyoruz. Kremlin'in bu yeni tırmandırma adımlarını yeni güçlü yaptırımlarla cevap vermek istiyoruz. Burada kişi ve kurumları içeren ve Sayın Borrell tarafından açıklanacak gruplara ait listeler genişletilecektir'' dedi.

Mustafa Ulusoy



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