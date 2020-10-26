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Abonelik fesih işlemleri e-Devlet Kapısı'nda açıldı

Abonelik fesih işlemleri e-Devlet Kapısı'nda açıldı
Abonelik fesih işlemleri e-Devlet Kapısı'nda açıldı

Devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedeflenen E-Devlet sistemine bugünden itibaren bir yeni önemli hizmet daha eklendi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan düzenleme ile birlikte abone sayısı 200.000 üzerinde olan elektronik haberleşme işletmecilerinin hizmetlerine ait aboneliklerin feshi iptali artık e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm ofisi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda:''Vatandaşlarımıza müjde! Abonelik fesih işlemleri e-Devlet Kapısı'nda açıldı. Artık mobil ve internet abonelik iptallerinizi bayiye gitmeden dijital ortamda gerçekleştirebilirsiniz.'' ifadeleri kullanıldı.

12 FARKLI OPERATÖRÜN FESiH VE BAŞVURU İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK!

Vatandaşlar, abonelik feshi ve başvuru işlemleri için "Mobil imza", "Elektronik İmza", "TC kimlik kartı" veya "internet bankacılığı" seçeneklerinden biri ile e-Devlet Kapısı'na giriş yaparak https://www.turkiye.gov.tr/btk-abonelik-fesih-basvurusu bağlantısı üzerinden söz konusu hizmete erişim sağlayabilecek. 

Cem Radış

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