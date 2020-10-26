Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm ofisi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda:''Vatandaşlarımıza müjde! Abonelik fesih işlemleri e-Devlet Kapısı'nda açıldı. Artık mobil ve internet abonelik iptallerinizi bayiye gitmeden dijital ortamda gerçekleştirebilirsiniz.'' ifadeleri kullanıldı.

12 FARKLI OPERATÖRÜN FESiH VE BAŞVURU İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK!

Vatandaşlar, abonelik feshi ve başvuru işlemleri için "Mobil imza", "Elektronik İmza", "TC kimlik kartı" veya "internet bankacılığı" seçeneklerinden biri ile e-Devlet Kapısı'na giriş yaparak https://www.turkiye.gov.tr/btk-abonelik-fesih-basvurusu bağlantısı üzerinden söz konusu hizmete erişim sağlayabilecek.

Cem Radış