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Abonelik sözleşmelerine ilişkin Kanun Teklifi kabul edildi

Abonelik sözleşmelerine ilişkin Kanun Teklifi kabul edildi
Abonelik sözleşmelerine ilişkin Kanun Teklifi kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi kabul edildi.

Abonelik sözleşmelerine ilişkin Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü ve kabul edildi.
Kanun teklifi, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve diğer mevzuatlarda düzenlenen abonelik sözleşmelerin iflas amacıyla tüketiciye sunulup bedeli faturaysa yansıtılan mal ve hizmetlerden kaynaklanan ve avukatla takip edilen para alacaklarını kapsıyor. Kapsamda belirtilen takip işlemlerin elektronik ortamda takip edilmesi amacıyla Ulusal yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) bünyesinde Merkezi takip Sistemi oluşturulacak.

Takip talebinin oluşturulmasından sonra sistem tarafından ödeme emri düzenlenecek. Borcun tamamına veya bir kısmına ya da alacakların takibat icrasına dair itiraz varsa bunun da aynı süre içinde beyan edilmesini düzenliyor.
Alacaklı UYAP üzerinden bilişim sistemleri vasıtasıyla mal, hak ve ya alacağını sorgulayabilecek. Dava şartı olarak arabuluculuk müessesine başvurulması şartı aranacak.  

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