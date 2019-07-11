İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aborjinlerin kutsal kayasına son tırmanış

Aborjinlerin kutsal kayasına son tırmanış
Aborjinlerin kutsal kayasına son tırmanış

Dünyanın dört bir yanından insanlar, Avustralya'da yerli halk Aborjinlerin kutsal kabul ettiği Uluru adlı kayaya son tırmanışlarını gerçekleştirmek için akın ediyor.

Dünyanın dört bir yanından insanlar Avustralya'nın yerli halkı Aborjinlerin kutsal kayası Uluru'ya Ekim ayında gelecek tırmanma yasağından önce son tırmanışlarını gerçekleştirmek için bölgeye akın ediyor. Dünya Mirası Listesi'ne giren kayayı görüntüleyen onlarca turistin fotoğrafı Instagram ve Twitter'da yayınlandı.
Daha önce Ayers kayası olarak bilinen dev kırmızı monolite çıkmanın yasaklanmasından bu yana ziyaretçi sayısında artış görüldü. 

Uluru-Kata Tjuta Milli Parkı Yönetim Kurulu, 2017 yılında bölgenin manevi önemi nedeniyle tırmanmaya son verilmesi için oylama yaptı ve yasak oy birliğiyle kabul edildi. Yasak Ekim ayında yürürlüğe girecek.  

 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.