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Aboubakar, Galatasaray'a ilk golünü attı

Aboubakar, Galatasaray'a ilk golünü attı
Aboubakar, Galatasaray'a ilk golünü attı

Beşiktaş’ın sahasında Galatasaray’ı 3-1 yendiği karşılaşmada takımının son golünü kaydeden Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı formayla sarı-kırmızılılara karşı ilk kez gol sevinci yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 35. dakikada Saiss, 58. Hadziahmetovic ve 90+3. dakikada Aboubakar'dan geldi.
Aboubakar, bu golle ilk kez sarı-kırmızılı ağları sarsmış oldu. Daha önce 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında 2 defa Galatasaray'a rakip olan 31 yaşındaki futbolcu, gol atma başarısı gösterememişti.

Uygar Aydın
 

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