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Aboubakar oynamak istedi, ilk 11'e girdi

Aboubakar oynamak istedi, ilk 11'e girdi
Aboubakar oynamak istedi, ilk 11'e girdi

Annesi Maobeal Alice Aboubakar’ı geçtiğimiz hafta kaybeden Vincent Aboubakar, dün Kamerun’dan gelip antrenmana çıktı. Rizespor maçında oynamak istediğini söyleyen golcü oyuncu, ilk 11’de sahaya çıktı.

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Vincent Aboubakar ayağının tozuyla Rizespor karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Geçtiğimiz hafta annesi Maobeal Alice Aboubakar'ı kaybeden ve cenaze için Kamerun'a giden golcü oyuncu, Sivasspor ve Kayserispor maçlarında forma giyememişti. Dün öğle saatlerinde Kamerun'dan dönen ve direkt olarak Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne giden Aboubakar, teknik ekip ve takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'a Rizespor maçında forma giymek istediğini ileten ve dün akşam yapılan antrenmana çıkan Aboubakar, Çaykur Rizespor mücadelesine ilk 11'de başladı. Öte yandan Sivasspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Kayseri'ye götürülmeyen Rachid Ghezzal da kadroya alındı ancak mücadeleye yedek başladı.

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu

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