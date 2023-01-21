Aboubakar resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar ile 2,5 + 1 yıl sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlılardan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel Futbolcu Vincent Pate Aboubakar'ın transferi konusunda Oyuncu ile 21 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2024-2025 sezonu sonuna kadar iki buçuk yıl artı bir yıl opsiyonlu olarak sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya net 1.140.000 Avro imza parası ve 2022-2023 sezonu için net 1.555.000 Avro, kalan sezonlar için sezon başına net 3.110.000 Avro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 12.000 Avro maç başı ücreti ödenecektir.”

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