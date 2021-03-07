Aboubakar zirveye çıktı

Beşiktaş'ın yıldızları farkını ortaya koymaya devam ediyor. Gaziantep FK karşısında 2 gol atarak galibiyeti getiren isim olan Vincent Aboubakar, gol sayısını da 15'e yükseltti. Aboubakar'ın ilk golünde asisti yapan Ghezzal da ligdeki 11. asistine imza atarak, bu alanda zirvedeki yerini korudu. Gaziantep FK mücadelesinde 15 ve 72. dakikalarda fileleri havalandıran Kamerunlu golcü, ligdeki gol sayısını 15'e çıkarırken, 18 golü bulunan Boupendza'yla arasındaki farkı da 3'e indirdi. Aboubakar'ın ligde 4 de asisti bulunuyor. Bu sezon 19 gole direkt katkı yapan golcü oyuncu, bu alanda Süper Lig'in lideri durumunda. Aboubakar'ın ikinci golünün asistini yapan Larin de bu sezonki asist sayısını 4'e çıkardı. Ligde 13 golü bulunan Kanadalı oyuncu, toplamda 17 gole direkt etki etti.

Bozhan Memiş

