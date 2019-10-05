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Aç kalan ayılar kovanlara saldırdı

Aç kalan ayılar kovanlara saldırdı
Aç kalan ayılar kovanlara saldırdı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde arı kovanları, aç kalan ayıların saldırısına uğradı. Bütün balları yiyen ayılar geride kovan enkazları bıraktı.

İlçeye bağlı kırsal Güller mahallesinde arcılık işi yapan İsmail Demirci'nin kovanlarına saldıran ayılar bütün kovanları parçalayıp içindeki balları yedi. Kovandaki arılar kırılan kovandan kaçtı mağdur olan bal üreticisi ayıya karşı yetkilileri göreve çağırdı.


Ayıya zarar vermenin kanûnen yasak olduğunu belirten bal üreticisi İsmail Demir, “Biz onlara zarar veremiyoruz, ama onlar bizim ürünlerimize zarar veriyor. Ayılara dokunmak yasak. Bu konuda herhangi bir tedbir alamıyoruz. Şimdi ben ve benim gibi organik bal yetiştiren arıcılar ne yapabiliriz? Doğada olduğumuz için ayılar kovanlarımıza saldırıyor ve bizim elimizden bir şey gelmiyor. Ayılardan şikayetçiyim” dedi.

Adem Tunçer
 

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