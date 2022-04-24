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Aç kalan ayılar yayladaki evleri talan etti

Aç kalan ayılar yayladaki evleri talan etti
Aç kalan ayılar yayladaki evleri talan etti

Rize'nin İkizdere ilçesinde aç kalan ayılar, girdikleri yayladaki evleri adeta talan etti.

Olay, İkizdere ilçesine bağlı Haya Yaylası'nda meydana geldi. Karların erimesiyle yaylaya çıkan vatandaşlar, yiyecek bulmak umuduyla evlerini talan eden ayılarla karşılaştı. Ayıların bölgeden uzaklaşmasıyla vatandaşlar evlerine girdi. Evlerini pencereleri kırılmış, içini de tamamen dağıtılmış vaziyette bulduklarını söyleyen Hayrı Okumuş, “Demir parmaklık taktığımız yerin camını kırdılar, diğer pencereleri kırarak içeri girdiler ve yiyecek aradılar. Her tarafı dağıtıp pencereden çıktılar” dedi.

Hasan Fehmi Demir

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