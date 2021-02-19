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Aç kalan kurt ağıldaki koyunlara saldırdı

Aç kalan kurt ağıldaki koyunlara saldırdı
Aç kalan kurt ağıldaki koyunlara saldırdı

Denizli’nin Bekilli ilçesinde aç kalan kurt, ağılda bulunan koyunlara saldırdı. Saldırı neticesinde 2 koyun yaralandı. Kurtların saldırma anı ise kameraya yansıdı.

Olay, Bekilli ilçesi Kutlubey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; hayvancılık işleri yapan 35 yaşındaki Soner Cura'ya ait ağıla bir kurt girdi. Ağıldaki koyunlara saldıran kurt, bir süre kovaladıktan sonra bir koyunu sıkıştırdı. Gelen sesler üzerine ağıl sahibi Cura, koyunların bulunduğu alanı kontrol etmeye çıktığında kurtun kaçtığını söyledi.

Kurtun saldırısı kameraya yansıdı

Kurtun ağıldaki koyunlara saldırdığı anlar kameraya an be an yansıdı. Ağılda bulunan güvenlik kamerası kayıtlarına göre, bir kurt ağılın içerisine girerek koyunların çevresinde dolaştı. Hayvanları kovaladıktan sonra bir koyunu yakalıyor. Kurt, kaçmaya çalışan koyunu sürükledikten sonra boğmaya çalışıyor. Bu sırada diğer koyunlar kaçarken, koyun kurtulmaya çalışıyor. Yakaladığı 2 koyunu yaralayan kurt, bir süre sonra ağıl sahibinin gelmesi ile ışıktan dolayı kaçıyor.

Murat Kocabaş - Semih Can Yılmaz
 

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