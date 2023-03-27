İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Aç kalan sokak köpekleri bir yılda 30 koyunu telef etti

Aç kalan sokak köpekleri bir yılda 30 koyunu telef etti
Aç kalan sokak köpekleri bir yılda 30 koyunu telef etti

Adana’da başıboş bırakılan köpekler bir yıl içerisinde hayvancılıkla uğraşan 2 çiftçinin 30 tane koyununu telef etti. Çobanlar yetkililere seslenerek yardım istedi.

Aç kalan sokak köpekleri bir yılda 30 koyunu telef etti - Tıkla İzle

Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Beldesi'nde hayvancılık ile uğraşan Mustafa Serin ve Niyazi Yurdakul'un küçükbaş hayvanları birçok defa sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Bir yıl içerisinde sokak köpekleri iki hayvan sahibinin yaklaşık 30 koyununu telef etti.

“Açlıktan saldırıyorlar, köpekler barınaklara teslim edilsin”

Şu ana kadar 18 tane hayvanını köpeklerin telef ettiğini belirten Mustafa Serin, "Geçen hafta yine bir tane öldürdüler. Köpeklerin yakalanıp barınaklara teslim edilmesini istiyorum. Hayvanlar açlıktan saldırıyor" diye konuştu.

Süleyman Cenk İdaye

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.