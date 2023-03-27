Aç kalan sokak köpekleri bir yılda 30 koyunu telef etti

Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Beldesi'nde hayvancılık ile uğraşan Mustafa Serin ve Niyazi Yurdakul'un küçükbaş hayvanları birçok defa sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Bir yıl içerisinde sokak köpekleri iki hayvan sahibinin yaklaşık 30 koyununu telef etti.

“Açlıktan saldırıyorlar, köpekler barınaklara teslim edilsin”

Şu ana kadar 18 tane hayvanını köpeklerin telef ettiğini belirten Mustafa Serin, "Geçen hafta yine bir tane öldürdüler. Köpeklerin yakalanıp barınaklara teslim edilmesini istiyorum. Hayvanlar açlıktan saldırıyor" diye konuştu.

Süleyman Cenk İdaye

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