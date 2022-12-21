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Aç kalan su samuru balıkçı teknesinde yem aradı

Aç kalan su samuru balıkçı teknesinde yem aradı
Aç kalan su samuru balıkçı teknesinde yem aradı

Balıkesir Manyas Kuş Cenneti'nde nesli tükenmek üzere olan bir su samuru balıkçı teknesinde görüntülendi.

Aç kalan su samuru balıkçı teknesinde yem aradı - Tıkla İzle

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği-(IUCN)tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde, Kırmızı Listede (Yakın tehdit) altında bulunan ve yayılış gösterdiği bütün ülkelerde koruma altında yer alan su samuru, Doğa Fotoğrafçısı Ahmet Çetin tarafından Manyas Kuş Cenneti Gölü'ne kenarı olan Bandırma Bereketli Köyü' nde görüntülendi.

İki yıldır Uluabat Manyas gölünde yaptığı gözlemlerde, özellikle yoğun popülasyona sahip birçok balık türünün hastalık nedeniyle azaldığını, ekolojik beslenme zincirinin kırıldığını ve bu sebeple her iki gölde de kuşların ve diğer canlıların yaşamsal döngüsünün zorlaştığını tespit eden Çetin, su samurlarının da bundan etkilendiğini belirtti.

Abdullah Bozkurt-Süleyman Aydın

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