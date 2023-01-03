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Aç kalan tilki Pendik'e indi

Aç kalan tilki Pendik'e indi
Aç kalan tilki Pendik'e indi

Pendik’te aç kaldığı için ilçenin sokaklarına inen tilki görenleri hayrete düşürdü.

Aç kalan tilki Pendik’e indi - Tıkla İzle

Sabah erken saatlerde tilkiyi gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, yemek arayan tilki gözlerden uzaklaştı. Tilkinin sokaklarda gezdiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik'te geçtiğimiz gün yaşanan olayda, aç kalan bir tilki ilçenin sokaklarına indi. Sabah erken saatlerde yemek aramak için mahalleye inen tilki vatandaşları şaşkınlığa uğrattı. Vatandaşlar ise tilkiyi görüntülemek için telefonlarına sarıldı. Bir süre sokaklarda gezen tilki aradığını bulamayınca gözlerden kayboldu.

Aykut Zor

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