Aç kalınca oteli mesken tuttu

Ayvalık'ın ünlü turizm merkezlerinden birisi olan Cunda (Alibey) Adası'nda yaşayan yabani bir tilki doğal ortamında yiyecek bulmakta zorluk çekince yerleşim alanlarına indi. İlk başlarda ürkek tavırları ile bölgede yemek arayan tilki daha sonra bir otelde yakın ilgi ile karşılaştı. Burada kendisine verilen yiyecekleri yiyen tilki bu ziyaretleri düzenli hale getirdi. Kısa sürede insanlara alışan tilki her akşam belirli saatlerde otelin bahçesine gelerek otel sakinlerinden kendisine yemek vermesini bekliyor. Bu güzel anlar ise cep telefonları kameraları tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşılıyor. Sosyal medyada büyük ilgi gören tilki bu alışkanlığını ise sürdürmeye devam ediyor.

Emrah Elmas

