Acemi hırsızlar

Buldan ilçesi Bozalan Mahallesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, Emirhan G. (18), Harun U. (20) ve Mahmut U. (17), internet kablolarını keserek kayıplara karıştı. Çaldıkları kabloları eritip elde ettikleri bakırı satmayı planlayan 3 genç hırsız, ateş yaktığında beklemedikleri manzarayla karşılaştı. Kabloların fiber olduğundan dolayı içinden bakır çıkmayacağını bilmeyen gençler, eriyen kablolardan geriye hiçbir şey kalmayınca kısa süreliğine şok geçirdi. Hayal ettikleri bakırı elde edemeyen gençler yakalanamamak için izlerini kaybettirmeye çalıştı.

Eren Elyesa Polat - Atilla Özer

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