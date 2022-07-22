Acemi hırsızların kabloyla mücadelesi kamerada

Olay, Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan Sınır Sokak ile Önkuzu Sokak kesişiminde öğle saatlerinde meydana geldi. Motosiklet ile olay yerine gelen 2 şüpheli, elektrik direğinde bulunan kabloları çalmaya çalıştı. Kablonun ucunu motosikletin arkasına bağlayan şahıslar, yola doğru çekerek kopartmayı denedi. Kablonun takılmasıyla birlikte direğin altında bulunan trafo da zarar gördü. Uzun uğraşlar sonucu kabloyu sökemeyen ve olay yerinden hızla uzaklaşan şüpheliler, cep telefonu kamerasına yansıdı. Ayrıca aynı şahısların, daha öncesinde de kablonun diğer kısmını çaldıkları iddia edildi. Mahalliler ise bölgede kablo hırsızlığının sürekli yaşandığını belirterek yetkililere seslendi.

“İnsanlar mağdur oluyor”

Yaşanan hırsızlık olayları hakkında konuşan Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, “Testereyi koyunlarına alıp direğe tırmanıyorlar. Direkten kesiyorlar, aşağıdan çekiyorlar, motora bağlıyorlar ve Allah'a ısmarladık. Bunun masrafı vatandaşın cebinden çıkıyor. Mahalleli tedirgin vaziyette. Hırsızın rengi, ırkı yok, herkes yapabiliyor. Mahallem adına ben rahatsızım. Herhalde ben çok zamansız muhtar oldum. Mahallede girilmedik elektrik ve internet kablosu kalmadı. Dün yine evin biri güpegündüz soyuldu. Yani burnumun dibinde bunu yapıyorlarsa bir yerde bir boşluk var demektir. Vatandaşım sıkıntılı. Yaşlı sayısı fazla olan bir mahallede yaşıyorum. İnsanlar mağdur oluyor. Kalıcı bir çözüm istiyorum” dedi.