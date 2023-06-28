Acemi kasap hastanelik oldu: "Dana kesecektik, kendimizi kestik"

Her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da kendilerini yaralayan acemi kasaplar hastanelik oldu. Hayvan yatırma ve kesme tekniklerini yanlış uygulayan acemi kasaplar hayvanların boynuz darbeleri ve kullandıkları kesici aletlerle vücutlarının çeşitli yerlerinden yara aldı. Parmak, kol ve bacaklarını kesen acemi kasaplar kentteki Aydın'daki yoğunluk oluştururken, tedavi için Efeler ilçesinde 100'ün üzerinde kişi hastanelerin acil servislerine başvurdu. Vatandaşların kesilen bölgelerine dikiş atılırken, yaralıların büyük bir kısmı yapılan ilk müdahalelerin ardından taburcu edildi.

"Kendimizi kestik, başka bir şey yok"

Ambulansla hastanenin acil servisine getirilen vatandaşlardan Fikri Kaymaz, "Dana kesecektik, kendimizi kestik. Başka bir şey yok" dedi.

Murat Uçkaç

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