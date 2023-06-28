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Acemi kasaplar hastanelik oldu

Acemi kasaplar hastanelik oldu
Acemi kasaplar hastanelik oldu

Her sene olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da birçok acemi kasap kurbanlık hayvan keserken kendini yaraladı. Yaralanan acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu.

Acemi kasaplar hastanelik oldu - Tıkla İzle

Samsun'da bayram namazının ardından kurban kesmek için kolları sıvayan acemi kasaplar, çok geçmeden soluğu acil servislerde aldı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine gelen acemi kasaplardan kimisi bıçakla elini ve kolunu keserken kimisi de hayvanın boynuz darbesiyle yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan onlarca vatandaş hastanedeki tedavilerinin ardından tekrar kurban kesim yerlerine giderek, yarım bıraktıkları işe yetişmeye çalıştı. Acemi kasaplardan kimisi hayvanı tutarken yara aldığını belirtirken kimisi ise kesim aşamasında kendini yaraladığını ifade etti.

Furkan Abrek Ünal - Berkay Yıldız

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