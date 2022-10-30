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Acemi sürücü aileye çarptı, o anlar kameraya yansıdı

Acemi sürücü aileye çarptı, o anlar kameraya yansıdı
Acemi sürücü aileye çarptı, o anlar kameraya yansıdı

Esenyurt’ta market alışverişi sonrası araba kullanmak isteyen acemi kadın sürücü, karşıdan karşıya geçen aileyi altına aldı. Gaz ile freni karıştırdığı iddia edilen sürücünün yaşattığı dehşet anları kameraya yansıdı. Kazada, anne ve iki kızı yaralandı.

Acemi sürücü aileye çarptı, o anlar kameraya yansıdı - Tıkla İzle

Olay, cuma akşam saatlerinde Esenyurt'un Akçaburgaz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle market alışverişi yapan kadın, eve dönüşte aracı kullanmak istedi. Market önünde aracı birkaç kez stop ettiren kadın, araç hareket ettikten sonra kontrolü sağlayamayarak, karşıdan karşıya geçen bir aileye çarptı. Olayda karşıya geçmeye çalışan anne ve iki kızı yaralanırken, çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli

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