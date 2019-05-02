Acer ve Teknosa'dan oyun dünyasını heyecanlandıracak bir deneyim

Acer EMEA Başkan Yardımcısı Grigory Nizovsky ve Teknosa Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Doğa Oran'ın ev sahipliğinde yapılan toplantıda Predator Thronos'un yanı sıra sadece Teknosa'da satışa sunulacak yeni Predator ürünleri de tanıtıldı.

Satış fiyatı 149 bin TL (Bu fiyat öngörülen satış fiyatı olup, değişkenlik gösterebilir) olan Predator Thronos, yeni nesil oyuncular için oyun deneyimini yeniden tanımlıyor. 1,5 metre uzunluğunda çelik bir yapıya sahip olan ürün, oyun içindeki etkilere göre titreyen koltuğu ile kullanıcının kendisini oyunun içinde gibi hissetmesini sağlıyor. Ayarlanabilir koltuk; ergonomik oturma bölümü tasarımına, ayak koyma yerine ve 140 derece arkaya yatabilen bir kabine sahip. Üst kısımdaki bölüm üç adet 27 inç Predator oyuncu monitörüne ve bir oyuncu bilgisayarına uygun yer barındırıyor. Predator bilgisayar, üç adet Predator monitör ve aksesuarlarla bir araya geldiğinde, Thronos eşsiz bir oyuncu üssüne dönüşüyor.

Grigory Nizovsky: “Her düzeyden oyuncuya ulaşmak istiyoruz”

Toplantıda, değer oluşturma felsefesini her daim ürün stratejisinin merkezine koyduklarını ve oyunculara sundukları çözümlerde de buradan hareket ettiklerini ifade eden Acer EMEA Başkan Yardımcısı Grigory Nizovsky: “Acer olarak her düzeyden oyuncuya ulaşmak, onlara değer katmak istiyoruz. Acer'ın oyuncu ürünleri; Predator markası ve Acer Nitro serisi altındaki monitörler, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarla projektörlere kadar uzanıyor. Geniş ürün gamımız; profesyonel e-sporculardan oyun tutkunlarına ve arada sırada oyun oynayanlara kadar her tür kullanıcıya hitap ediyor. Profesyonel tarafta çeşitli e-spor yarışmaları ve etkinliklerinin resmi ekipman sağlayıcısıyız. Acer, yenilikçi yanı ve Ar-Ge gücüyle de dikkat çeken bir şirket. Özellikle temel teknolojik yeniliklerimiz soğutma teknolojisine odaklanıyor. Bu sayede yüksek performanslı ve güvenilir makineler geliştirebiliyoruz. Birçok ülkede pazar lideri konumundayız. Türkiye'de, ürün hacmini artırma yaklaşımı yerine öncelikle ürünlerimizi bilinir ve çekici kılmayı hedefliyoruz. Oyuncu ürünlerimizle de ilgili kitleye ulaşmak üzere çalışmalarımızı özenle sürdürüyoruz. Marka değeri, ekibinin profesyonelliği ve mağaza konumlarının sağladığı stratejik avantaj sayesinde Teknosa, bu hedefimize ulaşmamıza yardımcı oluyor” dedi.

Teknosa Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Doğa Oran ise şöyle konuştu: “Türkiye'de oyun dünyasının ve e-sporun yanında duran ilk markalar arasındayız. Yeni “Büyüksün, Büyük Oyna” kampanyamızla da e-spora dair farkındalığı artırmak istiyoruz. Oyun pazarının büyümesinde en önemli etken teknolojinin gelişimi. Teknosa olarak, oyun kategorisinde en yeni ve en ileri teknoloji ürünlerinin ana adresi olurken, oyun ekosistemine doğru noktalarda katkımızı artırmayı hedefliyoruz. Bu amaçla, mağazalarımızda marka ve ürün çeşitliliğimizi artırıyor, deneyimi zenginleştiriyor, sahadaki arkadaşlarımıza bu konuda online ve offline eğitimler veriyoruz. Tek bir önceliğimiz var. O da oyun severlerin gerçekten faydalanabileceği hizmetleri geliştirmek, fark oluşturan deneyimler yaşatmak. Bu konuda bizimle aynı anlayışı paylaşan iş ortağımız Acer ile Predator Thronos Oyuncu Kabinini ve yeni Predator ürünlerini Türkiye'de ilk kez ve sadece Teknosa'da oyunseverlerle buluşturacağız. Türkiye'deki tüm oyun meraklılarını eşsiz bir deneyim yaşamak için Teknosa Cevahir mağazasına bekliyoruz.”

Yeni Predator ürünleri Teknosa'da

Oyun deneyimini güçlendiren yeni Predator masaüstü bilgisayarlar ve monitörler ilk olarak Teknosa'da tüketicilerle buluşacak.

Predator Orion 3000: Yüksek Performans ve Tarz

8. Nesil Intel Core i7+ serisi işlemciler ve NVIDIA GeForce GTX 1080 GPU'larına kadar bileşen seçenekleri sunan, VR'a hazır Predator Orion 3000 serisi, 4K oyun desteğiyle oyuncuların savaş alanındaki rakiplerini kristal netliğinde görmesine olanak tanıyor.

6 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Predator Orion 3000; RGB aydınlatma, şık hatlar, mavi renkli detaylar ve dahili kulaklık yuvaları ürün tasarımda öne çıkıyor. Ön kısımda yer alan LED fan, ağ yapılı kapak ve arka çıkış ile kasa içinde en uygun hava akışı ve mükemmel ısı dağıtımı sağlanıyor.

Predator Z321QU ile oyun deneyiminde yeni seviye

Predator Z321QU, 1800R kavisli ekranı ve 178 derece geniş görüntüleneme açısıyla oyun deneyimini farklı bir boyuta taşıyor. Çoklu monitör kurulumu için ideal olan ZeroFrame™ tasarımı ile dikkat çeken ürün, 16:9 görüntü alanı, WQHD çözünürlüğü (2560X1440), 300 cd/m² parlaklığı ve 31,5 inç (80 cm) ekranı ile geniş ekranda muhteşem görüntü kalitesi sunuyor.

NVIDIA® G-SYNC™ ve 165 Hz hız aşırtabilme özelliğine sahip yenileme hızı ile görüntü kırılması olmadan oyun potansiyelini en üst seviyeye çıkarıyor. 4 ms tepki süresi sayesinde, monitör bulanıklığı veya görsel yapaylıklar gibi rahatsız edici unsurları neredeyse tamamen yok ediyor. Yüzde 100 sRGB özelliğiyle mükemmel canlılıkta renkler sunarken 16,7 milyar renk seçeneği ile üstün renk deneyimi yaşatıyor. Ürün, Mayıs sonuna doğru 5 bin 699 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.