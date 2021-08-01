Acı tablo havadan görüntülendi, her yeri kaplayan dumanlar yürekleri dağlıyor

Duman altında kalan Marmaris'teki acı tablo havadan görüntülenirken, orman yangını söndürme ekipleri bir yandan alevlerle mücadele ederken diğer yandan da kurtardıkları hayvanları su verip hararetini söndürmeye çalışıyor.

Marmaris'te 29 Temmuz günü ilk olarak Armutalan Mahallesi'nde başlayan orman yangınları, sonrasında çevre mahallelere sıçrayarak devam etti.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangına Türkiye'nin birçok ilinden destek ekip gönderildi.

Sabah saatlerinde Hisarönü Mahallesi'ndeki genişleyen orman yangınına ekipler müdahalelerini sürdürdü. Alevler içinde kalan orman drone ile havadan görüntülendi.

Ekipler orman hayvanlarını da bölgeden uzaklaştırarak korumaya çalışıyor.

Orman yangını söndürme ekipleri bir yandan alevlerle mücadele ederken diğer yandan da yangından kurtulan hayvanlara su vererek hararetini söndürmeye çalışıyor.

Caner Sönmez – İsmail Coşkun



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