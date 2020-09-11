İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Açık alanda maske takmayan vatandaştan şaşırtan savunma: “Bende kalp var sıkıntı veriyor”

Açık alanda maske takmayan vatandaştan şaşırtan savunma: “Bende kalp var sıkıntı veriyor”
Açık alanda maske takmayan vatandaştan şaşırtan savunma: “Bende kalp var sıkıntı veriyor”

Koronavirüsle mücadele kapsamında İstanbul’da açık alanlarda maske takma zorunluluğu geldi. Pendik’te maske takmayan bir vatandaşın, “Bende kalp var sıkıntı veriyor” savunması dikkat çekti.

Açık alanda maske takmayan vatandaştan şaşırtan savunma: “Bende kalp var sıkıntı veriyor” - Tıkla İzle

İçişleri Bakanlığı tarafından yeni koronavirüs ile mücadelede kapsamında 81 il valiliğine gönderilen genelgede meskenler hariç her alanda maske takma zorunluluğu getirildi. Pendik'te sokakta bazı vatandaşlar maskeleri eline takarken bazıları da elbiselerine asarak yürüdü. Kimi vatandaşların da maskesiz gezdiği görüldü.

“Bende kalp var”

Pendik'te maske takmayan vatandaşlara yöneltilen sorularda, verilen cevaplar ise hayrete düşürdü. Maskesini kameraları görünce takan bir vatandaş, “Bende kalp var, sıkıntı veriyor” dedi. Bir başka vatandaşın ise “Sigara içiyoruz burada” diyerek kendini savunması ise dikkat çekti.

“Maske sadece korumuyor ki”

Arkadaşıyla yolda ilerleyen maskesiz bir gencin rahat tavırları ile “Bilmiyorum risk altında mıyız? Maske sadece korumuyor ki bunu. Çok uykusuzum” diye cevap vermesi hayrete düşürdü. Maskesiz dolaşan 2 arkadaşa sorulan, “Maskesiz dolaşıyorsunuz sakıncalı değil mi?” sorusuna, “değil”, “sosyal mesafeyi korumuyorsunuz” sorusuna da, ”olabilir, sakınca yok, kesinlikle” cevabı vermesi ve konunun ciddiyetinden uzak alaycı tavrıyla beraber, insanların virüs konusundaki tedbirli yaklaşımının sorgulanmasına sebep oldu.

Halit Arslan

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.