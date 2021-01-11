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Açık hava reklamları, markalar için olmazsa olmaz konuma geldi

Açık hava reklamları, markalar için olmazsa olmaz konuma geldi
Açık hava reklamları, markalar için olmazsa olmaz konuma geldi

İnternetin artık her alanı etkisi altına almasıyla birlikte dijital medya satın almasına ilginin her geçen gün artmasına rağmen geleneksel reklamcılık önemini korumaya devam ediyor. Uzmanlar özellikle markaların güvenilirlik tahsis etmeleri için açık hava reklamcılığının en önemli mecra olarak vurguluyorlar.

Advertcity Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kapki, özellikle marka olma yolunda adım atmak isteyen şirketlerin açık hava reklamcılığına yönelmesi gerektiğini vurgulayarak, “Dijitalin gelişmesiyle birlikte son dönemde dijital medya satınalmasına olan ilgi arttı. Geleneksel reklamcılığa olan ilgi de devam ediyor. Tüketiciler hem dijital ortamda hem de açık havada gördüğü reklama güvenmeyi tercih ediyor” dedi.

İnsanların vakitlerini dışarıda geçirdiğini söyleyen Kapki, “Bugün özellikle büyük şehirlerde işe gidip gelmek ve sosyalleşmek için vaktimizin çoğunu dışarıda harcıyoruz. Günde ortalama 3 ila 4 saatimizi dışarıda geçiriyoruz. Hal böyle olunca açık havada gördüğümüz reklamlar hemen hepimizin ilgisini çekiyor. Markalar da bu fırsatın farkında olduğu için açık hava reklamlarına yatırım yapıyor” dedi.

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