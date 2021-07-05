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Açık kalan evin camından içeri böyle girdi, hırsızlık yaptı

Açık kalan evin camından içeri böyle girdi, hırsızlık yaptı
Açık kalan evin camından içeri böyle girdi, hırsızlık yaptı

Bursa'da, sıcaktan bunalan ev sakinlerinin pencere camını açık bırakmasını fırsat bilen hırsız, gece yarısı camdan içeri girdiği evden cep telefonu ve bin lira çalarak kayıplara karıştı. Hırsızın eve girmesi ve bir aracın üstüne atlayarak kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece Kestel Kale Mahallesi Fırın Sokak'ta yaşandı. Plakasız otomobille önce sokağa gelen ve daha sonra etrafı inceleyen hırsız, Mustafa K.'nin yaşadığı dairenin açık camından girerek cep telefonu ve pantolonla beraber 1000 lira çalıp kayıplara karıştı.

Hırsız evden kaçarken sokakta evin önüne park edilen aracın üzerine atladı. O anlar an be an güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabah uyandığında eve hırsız girdiğini anlayan Mustafa K., polisten yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını izleyerek şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Emrah Taş

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