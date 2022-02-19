Açık Öğretim Fakültesinde kayıt yenileme işlemleri uzatıldı

Yapılan açıklamaya göre; “17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kanun, “Açık öğretim sisteminde üst üste dört dönem kayıt yenileme koşullarını yerine getirmeyen öğrencinin ilgili programdan ilişiği kesilir” hükmünü içerdiğinden Anadolu Üniversitesi ve diğer Üniversitelerin açıköğretim programlarında kayıtlı olan ancak 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Döneminden itibaren üst üste 4 dönem kayıt yenileme işlemi yapmayan öğrencilerin kayıtları 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Döneminde siliniyor. İlişiği kesilen öğrencilerin Yaz Okuluna ve sonraki dönemlere kayıt hakları ise bulunmuyor.”

Öte yandan, Anadolu Üniversitesi tarafından alınan karar ile Açık Öğretim Fakültesi Kayıt tarihi 21 Şubat 2022 tarihi saat 22.00'e kadar uzatıldığı açıklandı. Kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler ise aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.