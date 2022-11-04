Açıköğretim Sistemi 'Canlı Dersler' başladı

Alanında uzman öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilen 517 canlı derse katılabilen öğrenciler, ilgili haftanın konusunu izlerken dersin öğretim elemanına soru da sorabiliyor. http://ekampus.anadolu.edu.tr web sitesinden giriş yapıldıktan sonra ilgili dersin sayfasından ulaşılabilen canlı dersler sayesinde öğrenciler ve öğretim elemanları arasındaki etkileşim arttırılarak derslerden en yüksek düzeyde verim alınması amaçlanıyor.

Bahadır Turgut







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