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Açıköğretim Sistemi 'Canlı Dersler' başladı

Açıköğretim Sistemi 'Canlı Dersler' başladı
Açıköğretim Sistemi 'Canlı Dersler' başladı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine kayıtlı öğrencilerin, kayıtlı oldukları derslere internet üzerinden eş zamanlı katılabilmesine imkân sağlayan canlı dersler başladı.

Alanında uzman öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilen 517 canlı derse katılabilen öğrenciler, ilgili haftanın konusunu izlerken dersin öğretim elemanına soru da sorabiliyor. http://ekampus.anadolu.edu.tr web sitesinden giriş yapıldıktan sonra ilgili dersin sayfasından ulaşılabilen canlı dersler sayesinde öğrenciler ve öğretim elemanları arasındaki etkileşim arttırılarak derslerden en yüksek düzeyde verim alınması amaçlanıyor.

Bahadır Turgut



 

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