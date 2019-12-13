Açıköğretim Sistemine E-xcellence kalite etiketi

Her üç fakülte için ayrı ayrı ve üç yıl süreyle geçerli olacak şekilde düzenlenen etiket, uzaktan eğitim alanındaki kurumlar için büyük önem taşıyor. Anadolu Üniversitesinin 2006 yılından bu yana üyesi olduğu ve merkezi Hollanda'da bulunan Avrupa Uzaktan Eğitim Üniversiteleri Birliği (EADTU); Avrupa'nın lider çevrimiçi, açık ve esnek yükseköğrenim kurumları ve Avrupa üniversitelerinin modernizasyon gündeminin merkezinde yer alıyor. Avrupa'da 200'den fazla üniversiteyi kapsayan ve Avrupa'nın yükseköğretim politikalarının belirlenmesinde etkili olan EADTU, e-öğrenme süreçlerini mükemmel düzeyde yürüten açık ve uzaktan öğretim kurumları için E-xcellence Kalite Etiketi veriyor.

EADTU tarafından üç yıl süreyle düzenlenen ve e-öğrenme süreçlerini mükemmel düzeyde yürüten açık ve uzaktan öğretim kurumlarına verilen ‘Kalite Etiketi'ne, 2016-2019 yıllarında geçerli olmak üzere 2015 yılında yaptığı ilk başvuru ile sahip olan Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Sistemi, bu yıl gerçekleştirdiği ikinci başvuru sonucunda da Açıköğretim Sistemi içinde bulunan her fakülte için ayrı ayrı olmak üzere ‘Kalite Etiketi' almaya hak kazanma başarısını gösterdi.

E-xcellence Kalite Etiketlerinin yenilenmesi için EADTU yetkilileri ile gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Kasım 2019 itibariyle değerlendirme süreçleri başarıyla tamamlandı. EADTU değerlendirme ekibi tarafından Kasım ayında gönderilen raporda, değerlendirme sürecinden başarıyla geçildiği ve ‘E-xcellence Kalite Etiketi'ni Açıköğretim Sistemi içinde yer alan üç fakültenin de (AÖF, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi) ikinci kez üç yıllık (2019-2022) bir süreyle almaya hak kazandığı Anadolu Üniversitesi'ne bildirildi.