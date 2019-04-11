Açıköğretim'de ara sınav heyecanı 13-14 Nisan'da

Anadolu Üniversitesinin açık ve uzaktan öğretim yöntemiyle eğitim veren İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakültelerinin “2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları”, 13-14 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. 881 bin öğrencinin katılmasının beklendiği sınav maratonunda 797'si Anadolu Üniversitesi personeli olmak üzere, toplamda 345 bin 496 kişi görev alacak. 2 bin 77 farklı sınav binasında 796 dersin sınavı yapılacak. 13-14 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak olan Açıköğretim Sistemi Ara Sınavı, toplamda 4 oturumdan oluşacak. İlk oturumlar 9.30, ikinci oturumlar ise 14.00'te başlayacak.

Sınavda hangi belgeler geçerli kabul edilecek?

Öğrencilerin sınava girebilmeleri için Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Adayların sınava girebilmeleri için gerekli olan fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi olarak kullanılabilecek belgeler ise “Fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi; fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport. Ayrıca Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge bu amaçla kullanılabilir. Bunların dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez. Bu belgelerden birisinin eksik olması durumunda öğrenciler sınava alınmayacak.”

Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi'nin dökümünü “www.anadolu.edu.tr/acikogretim” adresinin ''Öğrenci Girişi'' bağlantısından T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile oturum açarak alabilecekler. Sınava Giriş Belgesi'nin dökümünü internet üzerinden alamayan öğrencilerse dökümlerini AÖF Bürolarından edinebilecek. Öğrencilerin ara sınava hangi il, ilçe, bina, salon ve tarihte gireceği Sınava Giriş Belgesi'nde yer alacak.

Kadir Arslan

