Açıkta boğulma tehlikesi geçiren genç korku dolu anlar yaşattı

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Uzunkum mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşındaki A.Y.Ç isimli genç dalgalı havada denize açıldı. Ardından dalgalar nedeniyle karaya çıkamayan genç için sağlık, polis ve sahil güvenlik ekiplerine haber verildi.

Talihsiz gencin çırpındığını gören bir başka genç de denize atlayarak kurtarmak için dakikalarca uğraştı. Ancak gencin yardımında yetersiz olunca çevreden can simidi atıldı.

Can simidi takılan A.Y.Ç. isimli genç, denize atlayan diğer gençle beraber karaya çıkmayı başardı. Karaya çıkan A.Y.Ç isimli genç, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle birlikte Atatürk Devlet Hastanesine götürüldü.

Emrecan Bayram



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