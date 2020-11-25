Acil İnsanlı Keşif Uçakları TUSAŞ'a emanet

TUSAŞ, Türkiye'nin öncü havacılık şirketi olarak geleceğin hava araçlarını tasarlamaya, dünya havacılık devleri için yapısal parçalar üretmeye ve Ar-Ge faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin istekleri doğrultusunda mevcut hava araçlarının modernize faaliyetlerini de gerçekleştiren TUSAŞ, lojistik destek anlamında da silahlı kuvvetlerin envanterinde bulunan Acil İnsanlı Keşif Uçakları'nın (AİKU) 365 gün 7/24 esası ile uçabileceği şekilde hazır halde tutulabilmesi için faaliyetler gerçekleştiriyor. TUSAŞ bu kapsamda silahlı kuvvetlere ait AİKU'ların bakım, onarım ve idame faaliyetleri, uçuşa gönderilmesi ve karşılanması, uçuş öncesi, arası, sonrası bakımların yapılması gibi konularda silahlı kuvvetlere lojistik destek sunuyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde terörle mücadelede etkin görev icra etmenin yanında arama-kurtarma, deprem ve sel gibi acil durumlarda da faaliyetler icra eden bu uçaklar, 2018 yılından itibaren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin deneyimli ekibine emanet edildi. Uçakların bakım, onarım ve idame faaliyetlerini gerçekleştiren TUSAŞ, AİKU uçaklarına lojistik destek hizmetleri sağlamaya devam ediyor. Silahlı Kuvvetler envanterinde bulunan keşif uçaklarının lojistik faaliyetlerini tek kaynak olarak gerçekleştiren TUSAŞ, deneyimli teknik kadrosu ile 7/24 esası ile 365 günün tamamında görev yapıyor. Türkiye'nin birçok ilinde bakım, onarım ve idame faaliyetleri icra edebilen TUSAŞ, ürün geliştirmenin yanında Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bu türden lojistik hizmetlerde de başarılı çalışmalara imza atıyor.

Mevlüt Hasgül

