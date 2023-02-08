İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Acil Kurtarma Sağlık ekipleri aynı binanın enkazından 3 kişiyi kurtardı

Acil Kurtarma Sağlık ekipleri aynı binanın enkazından 3 kişiyi kurtardı
Acil Kurtarma Sağlık ekipleri aynı binanın enkazından 3 kişiyi kurtardı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Acil Kurtarma Sağlık (AKS) ekiplerinin Hatay’da yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarından sevindirici haberler geldi. Ekipler Narlıca Mahallesi’ndeki bir binanın enkazından biri 3,5 yaşındaki bir çocuk olmak üzere üç kişiyi sağ olarak çıkardı.

Acil Kurtarma Sağlık ekipleri aynı binanın enkazından 3 kişiyi kurtardı - Tıkla İzle

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarına katılan İzmir itfaiyesi personelinin 3,5 yaşındaki Hamdi ismindeki bir çocuğu enkazdan sağ olarak kurtardığını duyurdu. İzmir İtfaiyesi'ne bağlı AKS ekipleri aynı binanın enkazından 47 yaşında Güllü Çelik ve 56 yaşındaki Sıtkı Sönmez isimli yurttaşları da kurtarmayı başardı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.