Acil Kurtarma Sağlık ekipleri aynı binanın enkazından 3 kişiyi kurtardı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarına katılan İzmir itfaiyesi personelinin 3,5 yaşındaki Hamdi ismindeki bir çocuğu enkazdan sağ olarak kurtardığını duyurdu. İzmir İtfaiyesi'ne bağlı AKS ekipleri aynı binanın enkazından 47 yaşında Güllü Çelik ve 56 yaşındaki Sıtkı Sönmez isimli yurttaşları da kurtarmayı başardı.

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