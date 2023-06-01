Acil Servisin önünde kaza: Sağlık çalışanları seferber oldu

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde bulunan üstgeçitte meydana gelen kazada Ufuk D. yönetimindeki 06 CHZ 825 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride girerek güvenlik bariyerine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ufuk K. vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılırken, üstgeçidin altında bulunan Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki sağlık çalışanları kazayı görerek yaralının yanına geldi. İlk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Hurdaya dönen araçta çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başladı.

Ali Göç

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