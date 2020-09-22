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Acil serviste hayatını kaybeden kişinin yakınları hastaneyi bastı, sağlık çalışanları sedyeyle korunmaya çalıştı

Acil serviste hayatını kaybeden kişinin yakınları hastaneyi bastı, sağlık çalışanları sedyeyle korunmaya çalıştı
Acil serviste hayatını kaybeden kişinin yakınları hastaneyi bastı, sağlık çalışanları sedyeyle korunmaya çalıştı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir berberde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden bir kişinin yakınları, acil servisi basarak sağlık çalışanlarına saldırmak istedi. Sağlık çalışanları ise kendilerini sedye ile korumaya çalışırken o anlar kameralar yansıdı.

Acil serviste hayatını kaybeden kişinin yakınları hastaneyi bastı, sağlık çalışanları sedyeyle korunmaya çalıştı - Tıkla İzle

Olay, Keçiören ilçesinde bir berberde meydana geldi. Tartıştığı E.K. tarafından silahla vurularak ağır yaralanan A.Ö., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ağır yaralı olarak acil servise alınan A.Ö., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, durumu öğrenen yakınları ise hastaneye gelerek sağlık çalışanlarına zor anlar yaşattı. Bir sağlık çalışanı tarafından çekilen görüntülerde, meslektaşlarının A.Ö.'nün yakınları tarafından saldırıya uğramamak için kendilerini bir bölüme kapatarak sedye ile korumaya çalıştığı görüldü.

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