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Acil serviste yaşanan arbede ile ilgili doktor hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı

Acil serviste yaşanan arbede ile ilgili doktor hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı
Acil serviste yaşanan arbede ile ilgili doktor hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Serviste Uzman Çavuş ile doktor arasında yaşanan arbede sonrası görevli doktor hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Acil serviste yaşanan arbede ile ilgili doktor hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı - Tıkla İzle

14 Mart gecesi hastane acil servisine tedavi amacıyla gelen Yatağan İlce Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Ali A. ile Hastane acil servisinde görevli Doktor Tahir T. arasında yaşanan gerginlik sonrası hastanedeki bir grup doktor ve öğrenciler tarafından Uzman Çavuş alkışlanarak protesto edilmişti.

Acil Serviste yaşanan olayın ardından güvenlik kamera kayıtlarının ortaya çıkması sonrası tedbiren görevden uzaklaştırılan Uzman Çavuş Ali A. hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılmıştı. Olayın taraflarından Doktor Tahir T. 10 gün izin aldı. Yaşanan gerginlik nedeniyle Doktor hakkında İdari ve Adli Soruşturma başlatıldı.


Uzman Çavuşu ameliyat sonrası taburcu olma esnasında hastane içinde alkışlayan grup ve organize edenler hakkında da idari soruşturma başlatıldı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi tarafından hem doktor, hem de Jandarma Uzman Çavuş'u alkışlayarak protesto edilmesine ön ayak olan hastane yönetiminde bulunan görevliler hakkında da idari soruşturma açıldı.

Hastane yönetiminin Uzman Çavuş'un taburcu olması esnasında hastanenin arka kapısından çıkarılması yönündeki talebini hiçe sayan ve kapıyı kilitleyen görevliler hakkında da idari soruşturma devam ediyor.

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