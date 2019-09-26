İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Acil toplanma alanları nerede, vatandaşlar nasıl ulaşacak?

Acil toplanma alanları nerede, vatandaşlar nasıl ulaşacak?
Acil toplanma alanları nerede, vatandaşlar nasıl ulaşacak?

İstanbul’da yaşanan depremin ardından acil toplanma alanları tekrar gündeme geldi. Vatandaşlar, E-Devlet üzerinden acil toplanma alanlarını öğrenebiliyorlar.

İstanbul'da yaşanan 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar korku içinde kendilerine yakın olan acil toplanma alanlarının nerelerde olduğu ve nasıl bulacakları konusunda internetten araştırma yapmaya başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da açıkladığı gibi vatandaşlar E-Devlet şifresiyle kendisine en yakın acil toplanma alanını öğrenebiliyorlar. Vatandaşlar, E-Devlet şifresiyle yaşadığı ildeki, ilçesindeki, mahallesindeki, caddesindeki, hatta iş yerine en yakın toplanma alanının nerede olduğunu öğrenebiliyorlar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.