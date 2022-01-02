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Acılı aileler 2022 yılının ilk günlerinde de evlatlarının yolunu gözlüyor

Acılı aileler 2022 yılının ilk günlerinde de evlatlarının yolunu gözlüyor
Acılı aileler 2022 yılının ilk günlerinde de evlatlarının yolunu gözlüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 854'üncü gününde de devam ediyor.

Acılı aileler 2022 yılının ilk günlerinde de evlatlarının yolunu gözlüyor - Tıkla İzle

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 854'üncü gününde de sürüyor. Bitlis'te mimarlık bölümü 1. sınıf öğrencisi olan ve 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Faruk Kılıç'ın (23) babası Fadıl Kılıç, HDP Diyarbakır il binası önündeki eylemini sürdürüyor.

Evladını almadan eylemi bırakmayacağını belirten baba Kılıç, oğlundan 6 yıldır haber alamadığını söyledi. Kılıç, “Oğlum neredeysen gel, onlara inanma hepinizi kandırıyorlar. Bütün çocukları HDP satmış. Kendi çocuklarını Avrupa'da okutup yaşatıyorlar. Onlar şeytana tapıyorlar, gelip ailenize ve devletimize teslim olun” dedi.

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