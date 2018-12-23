Acılı anne Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan oğlu için şehitlik istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy'de sosyal tesislerin toplu açılış törenine katıldı. Protokol konuşmalarının ardından kurdele kesimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalabalığın arasından yanına çağırdığı Ayşegül Güngör isimli kız çocuğu ve diğer çocuklarla fotoğraf çektirdi. Fotoğraf çekiminin ardından Ayşegül Güngör, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komşusu Mesturiye teyze için yardım istedi. Yardımcılarına talimat veren Erdoğan'ın konuşmasını duyan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan da konuyla ilgilenerek, küçük kızla birlikte kalabalığın arasına girdi. Kalabalığın arasında Mesturiye Varda isimli şehit annesine ulaşıldı. Elinde oğlunun fotoğrafıyla dolaşan acılı anne, Fatma Betül Sayan Kaya'ya durumu anlattı. AK Parti Genel Başkan Yarımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, beraberinde götürdüğü şehit annesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına giderek, şehit edildiği iddia edilen oğluna şehit unvanı verilmesini ve konunun takipçisi olunmasını rica etti.

“Oğlumun FETÖ'cüler tarafından öldürüldüğünden şüpheleniyorum"

Yüzlerce kişi arasından Cumhurbaşkanı'na ulaşıp şehit oğlu için yardım istediğini belirten Mesturiye Varda, "Oğlumun şehitliği için yardım istedim, onlar da konunun araştırmasını yapacaklarını söylediler. Geçen sene Şırnak Uludere'de bulunan Hilal Karakolunda kasığından vurularak kan kaybından öldüğünü söylediler, getirip attılar benim üzerime. Ne bir tören ne bir ilgilenen oldu. Oğlum Mehmetcan 7 aylık askerdi, benim iki tane evladım var, her ikisi de askerliğini Şırnak'ta yaptılar. Büyük oğlum da Şırnak Cizre'de askerlik yaptı. Ben küçük oğlumun Şırnak'a gideceğini duyunca 'gitme' dedim ama oğlum ‘Ben vatanım için ölürsem de giderim, ölüme giderim' dedi ve gitti. Benim evladımı o karakolda birisi öldürdü, öldürenin de FETÖ'cü olduğundan şüpheleniyorum. Vatan haini olmasa benim oğlumu neden öldürsünler. Cumhurbaşkanına ulaşarak derdimi anlattım, konunun takipçisi olacaklarını söylediler. Gerçek neyse ortaya çıkarılmasını istiyorum” dedi.

Ufuk Kıvık

