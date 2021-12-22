Acılı anne, kızını HDP ve PKK'dan almakta kararlı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aile nöbeti 843'üncü gününde devam ediyor. Van'da, 9 yıl önce 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için 843 gündür hem Van'da hem de Diyarbakır'da eylemini sürdüren Nazlı Sancar, kızının terör yandaşları tarafından zorla kaçırıldığını belirterek, kızını HDP'liler tarafından polis kıyafeti giyilerek kaçırıldığını iddia etti.

Kızının dağa kaçırılmasının 10'uncu yıla girmesine kısa bir süre kaldığını belirten Sancar, 2012 yılında kızının elini ve kolunu bağlayarak zorla dağa kaçırdıklarını ileri sürdü. Sancar, "HDP'li terör yandaşları polis kıyafeti giyip kızımı araca atıp götürdüler. Kızımı kaçırdıklarında 3 araç değiştirmişler ve her yerde kamera kayıtlarına yansımış. Rabbim bizim hakkımızı bırakmasın.

Asla eylemden geri adım atmıyoruz. Evlatlarımızı almadan biz asla geri adım atmayacağız. Ben burada HDP ve PKK'ya da sesleniyorum. Bizim evlatlarımızı ve çocuklarımızı bıraksınlar. Şeyma kızım, eğer beni görüyor ve duyuyorsan gel, devlet güçlerimize teslim ol. Devlet bizim babamızdır kızım. Gel bu bayrağın altında doğmuşsun, bu bayrağın altında da öl” diye konuştu.

Sedat Irmak