Acılı anne Yasemin Dallı: 'Katillerin aramızda olması çok acıydı'

Kızı ve damadı acımasızca katledilen acılı anne Yasemen Dallı, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programında konuştu.

“Benim yavrum katillerden birine 3 ay önce nişan yapmıştı”

Katledilen Esra Yıldız'ın annesi Yasemen Dallı, kızı öldürülmeden hemen önce telefonda konuştuğunu sonra da ölüm haberini aldığını anlattı. İsyan eden acılı anne “Kızım pijamalarıyla evde eşini beklerken vahşice katledildi” dedi.

Kızının, Nuri Yıldız'ın yeğenleriyle yakın olduklarını belirterek “Benim yavrum katillerden birine 3 ay önce nişan yapmıştı” dedi. Katil zanlısı yeğenlerin kendisine taziye ziyaretinde bulunmasıyla ilgili konuşan acılı anne “Katillerin aramızda olması çok acıydı. Biz bu acıyı yaşarken, ben yavrumu toprağa verirken onlar yanımızda belki de keyfini sürüyorlardı” diye konuştu.

Yasemen Dallı “Ben bir anneyim. Bu normal ölüm değil. Bir aile buna nasıl fırsat verir?” diyerek gözaltına alınan aile üyelerine ve yardım ettiği için tutuklanan kız kardeşe de tepki gösterdi.