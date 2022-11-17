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Acılı baba Mustafa Topkara: 'Devletimiz çok büyük, tahmin ettiğimizden daha büyük'

Acılı baba Mustafa Topkara: 'Devletimiz çok büyük, tahmin ettiğimizden daha büyük'
Acılı baba Mustafa Topkara: 'Devletimiz çok büyük, tahmin ettiğimizden daha büyük'

Sarıyer'de iki çocukları olan ve toprağa verilen Topkara çiftinin yakınları konuştu. Saldırıda hem gelinini hem de oğlunu kaybeden Mustafa Topkara, "Devletimiz çok büyük, tahmin ettiğimizden daha büyük. Bu olayı fazla konuşarak teröre hizmet etmeyelim" dedi.

Acılı baba Mustafa Topkara: 'Devletimiz çok büyük, tahmin ettiğimizden daha büyük' - Tıkla İzle

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde Pazar günü meydana gelen hain saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenler arasında Adem Topkara (40) ve eşi Elif Topkara (37) da vardı. Topkara çifti arkasında iki çocuğunu bıraktı. Aileye başsağlığı ziyaretleri sürerken, terör saldırısında oğlu Adem Topkara ve gelini Elif Topkara'yı kaybeden acılı baba Mustafa Topkara konuştu.

"Devletimiz çok büyük, tahmin ettiğimizden daha büyük"

Mustafa Topkara, “Devlet çok büyük, biz devletimize güveniyoruz. Devletimiz çok güçlü. Bizim tahmin ettiğimizden de güçlü” dedi.

Doğan Can Cesur

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