Acılı baba Şadin Elhaman: 'Oğlun bizde değil dediler ölüm haberini yayınladılar'

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 777'nci gününde de sürüyor. 4 yıldır evlat hasreti çeken baba Şadin Elhaman, evladını almadan gitmeyeceğini kaydetti.

Elhaman, “Bayram'ın babasıyım, oğlumu kandırıp dağa götürmüşler, ben defalarca kapılarına gittim 'çocuğun bizde değil' dediler. Daha sonra benim oğlumun görüntülerini ve ölüm haberini yayınladılar. O günden beri haber alamamışız, bir haber almadan da peşlerini bırakmayacağım. Oğlum neredeysen emniyet güçlerine teslim ol, kendini bir şekilde Türkiye'ye at. Allah'ın izniyle ceza da yok, seni bekliyoruz” dedi.

Murat Başal



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