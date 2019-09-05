Acılı babadan HDP'ye: 'Benim oğlum dağda, onlarınki Fransa'da lüks hayat yaşıyor'

Eline HDP'li milletvekillerinin çocuklarının fotoğrafını alan Baba Begdaş, “Onların çocukları Fransa'da lüks araçlarla gezip mangal keyfi yaparken benim oğlumu da dağa götürdüler. Benim oğlum şu anda dağda ve ben ömrümde Fransa'yı görmemişim, lüks aracı bırakın bisikletim yok. Benim oğlumu getirsinler. Benim oğlumu getirene kadar benim buradan ancak ölümüm gider” dedi. Begdaş, yaptığı konuşmanın ardından gazetecilere gösterdiği fotoğrafları HDP il binasının duvarına asarak ailelerle birlikte eylemini sürdürüyor.

Sedat Irmak - Rıdvan Kılıç - Murat Başal