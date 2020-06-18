Acılı babalara belediye başkanı sahip çıktı

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, patates ekimi için gittikleri Sivas'ta Kızılırmak'a girerek boğulan Kadir (13) ve Mahmut Yağmur ‘un (15) babası Muhittin Yağmur ile Mehmet Zurnacı'nın (8) babası İbrahim Halil Zurnacı'ya taziye ziyaretinde bulundu. Acılı babalarla görüşen Aksoy, her iki babayı da belediyede işe alarak aileye destek verdi. Ailenin her zaman yanında olduklarını ve acılarını paylaştıklarını söyleyen Aksoy, bu tür acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu. Acılı babalar ise kendilerine iş imkanı sağlayan ve acılarına ortak olan Belediye Başkanı Suphi Aksoy'a teşekkür etti.

Patates ekimi için aileleriyle birlikte Sivas'a giden Mahmut (12) ve Kadir Yağmur (10) ile Mehmet Zurnacı (8) bir hafta önce serinlemek için girdikleri Kızılırmak'ta boğularak hayatlarını kaybetmişti.