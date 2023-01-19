İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak: Yatırım bedeli 760 milyon TL

Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak: Yatırım bedeli 760 milyon TL
Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak: Yatırım bedeli 760 milyon TL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açılışını yapacağı Amasya Badal Tüneli ve Bağlantı Yollarının yatırım bedeli 760 milyon TL olarak açıklandı. Toplam uzunluğu yaklaşık 4.6 kilometre olacak proje, karbon emisyonunu 265 ton azaltacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasya Badal Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesaplarından paylaşılan bilgilerde, Amasya Badal Tüneli ve Bağlantı Yollarının yatırım bedelinin 760 milyon TL olduğu açıklandı. Paylaşımda, toplam uzunluğu 4.6 kilometre olacak projenin karbon emisyonunu 265 ton azaltacağı ifade edildi.

Hülya Keklik

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.